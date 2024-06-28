Синоптики рассказали петрозаводчанам о погоде на выходные

В ближайшие выходные в карельской столице будет жарко, но возможны осадки.

По данным прогнозирующих организаций, 29 июня в городе +17, +29. Ветер юго-западный, 9-10 метров в секунду. Переменная облачность. Ожидается небольшой дождь, сообщили в ЕДДС. Ранее петрозаводчанам говорили о возможной 30-градусной жаре в День города.

В воскресенье, 30 июня, в Петрозаводске +17, +24, ветер южный, 9 метров в секунду. Будет ясно. Осадки не прогнозируют. // фото «Петрозаводск говорит»