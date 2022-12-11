Сильно пьяного водителя отстранили от управления под Петрозаводском

В Прионежском районе инспекторы ГИБДД отстранили от управления пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

49-летний мужчина прошел освидетельствование, которое показало, что он сильно пьян. В отношении нарушителя составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.

С начала года в Карелии по вине пьяных автомобилистов погибли 10 человек, еще 90 - травмированы. // Фото ГИБДД Карелии