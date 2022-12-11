11 декабря 2022, 09:14
Происшествия

Два автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска

Городская камера наблюдения сняла инцидент на улице Кирова

В субботу, 10 декабря, в Петрозаводске произошло ДТП на пересечении улиц Кирова и Свердлова. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

Все случилось в 13:09. На кадрах видно, как автомобиль, выезжавший со второстепенной дороги, не пропустил машину, ехавшую по главной. Произошло столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на участке дороги было затруднено. // Фото: скриншот видео Sampo.ru

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