Ряд домов в Петрозаводске остался без воды из-за аварии

Сегодня в 14:30 в Петрозаводске ряд домов остался без воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, отключение произошло в зданиях на проспекте Александра Невского, а также на улицах Льва Толстого и Варламова. Причиной стало повреждение на сетях, которое сейчас устраняют специалисты.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не называется. // Фото: unsplash.com