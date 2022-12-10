Молодому мужчине стало плохо в храме в Петрозаводске

В четверг в Петрозаводске бригаду скорой помощи вызвали к храму святого Пантелеймона на Древлянке. Об этом сообщает паблик БСМП.

В церкви плохо стало молодому мужчине. Он пожаловался на боль в груди, тяжелое дыхание. На место срочно выехали медики. С подозрением на пневмонию горожанина доставили в республиканскую инфекционную больницу.

Всего за эту неделю врачи скорой помощи совершили более 2300 выездов в Петрозаводске. // Фото паблика БСМП / vk.com