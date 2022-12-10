10 декабря 2022, 12:50
Молодому мужчине стало плохо в храме в Петрозаводске
Скорая помощь госпитализировала горожанина из церкви на Древлянке
В четверг в Петрозаводске бригаду скорой помощи вызвали к храму святого Пантелеймона на Древлянке. Об этом сообщает паблик БСМП.
В церкви плохо стало молодому мужчине. Он пожаловался на боль в груди, тяжелое дыхание. На место срочно выехали медики. С подозрением на пневмонию горожанина доставили в республиканскую инфекционную больницу.
Всего за эту неделю врачи скорой помощи совершили более 2300 выездов в Петрозаводске. // Фото паблика БСМП / vk.com