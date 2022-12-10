Пожилая женщина пострадала в аварии в Петрозаводске

Днем в пятницу, 9 декабря, в Петрозаводске произошло ДТП на улице Луначарского. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в 16 часов. По данным ведомства, 47-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos при повороте не предоставил преимущество автомобилю Kia Sportage. Произошло столкновение.

В результате аварии пострадала 81-летняя пассажирка Chevrolet Lanos. Обстоятельства произошедшего выясняются. // Фото ГИБДД Карелии