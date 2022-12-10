Человека сбили на трассе Петрозаводск-Суоярви

Днем 9 декабря в Пряжинском районе, на 50-м километре трассы Петрозаводск-Суоярви произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в 12:40. По данным ведомства, 39-летний водитель автомобиля Hyundai сбил 52-летнего пешехода, находившегося на обочине.

В результате дорожной аварии пешеход получил травмы. Мужчину госпитализировали. // Фото: ГИБДД Карелии