10 декабря 2022, 11:40
Человека сбили на трассе Петрозаводск-Суоярви
52-летний мужчина госпитализирован после аварии в Пряжинском районе
Днем 9 декабря в Пряжинском районе, на 50-м километре трассы Петрозаводск-Суоярви произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
Инцидент случился в 12:40. По данным ведомства, 39-летний водитель автомобиля Hyundai сбил 52-летнего пешехода, находившегося на обочине.
В результате дорожной аварии пешеход получил травмы. Мужчину госпитализировали. // Фото: ГИБДД Карелии