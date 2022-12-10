10 декабря 2022, 11:31
Водители травмированы после жесткого ДТП на «Сортавале» в Карелии
Выясняются обстоятельства аварии в Лахденпохском районе
Вечером в пятницу в Лахденпохском районе произошла авария, в которой пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
Инцидент случился в 19:40 на 155-м километре трассы «Сортавала». По данным ведомства, столкнулись автомобили Hyundai и Ford.
В результате ДТП травмы получили оба водителя - 56-летний и 60-летний мужчины. // Фото: ГИБДД Карелии