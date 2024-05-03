03 мая 2024, 07:10
Сильная магнитная буря внезапно разыгралась на Земле
Жители многих регионов России могли наблюдать полярные сияния
На Земле неожиданно разыгралась сильная магнитная буря. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
По данным источника, буря стала сильной к вечеру 2 мая. Индекс доходил до 7 баллов. К утру 3 мая наблюдается индекс 5-6 баллов.
Отмечается, что это третья по силе геомагнитная буря с начала 2024 года. Причины ее возникновения до сих пор не до конца ясны - ученые не предупреждали о ней заранее.
На обширной территории России была сформирована зона полярных сияний. Их можно было наблюдать даже в Москве и Санкт-Петербурге. // Фото: freepik.com / Stockgiu