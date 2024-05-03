Сильная магнитная буря внезапно разыгралась на Земле

На Земле неожиданно разыгралась сильная магнитная буря. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По данным источника, буря стала сильной к вечеру 2 мая. Индекс доходил до 7 баллов. К утру 3 мая наблюдается индекс 5-6 баллов.

Отмечается, что это третья по силе геомагнитная буря с начала 2024 года. Причины ее возникновения до сих пор не до конца ясны - ученые не предупреждали о ней заранее.

На обширной территории России была сформирована зона полярных сияний. Их можно было наблюдать даже в Москве и Санкт-Петербурге. // Фото: freepik.com / Stockgiu