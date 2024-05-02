В России предложили ввести телесные наказания в школах

Ввести телесные наказания в школах предложили на публичной дискуссии в Москве. С такой инициативой выступил первый зампред Клуба адмиралов Валерий Дорогин в Мосгордуме, передает «Коммерсантъ».

Дорогин заявил, что наказание пойдет ученикам на пользу. Он рассказал о благодарности своего внука «за нагайку». По мнению первого зампреда Клуба адмиралов, такую систему наказаний надо ввести во всех школах.

«Битье определяет сознание», - сказал он, перефразировав изречение Карла Маркса о материализме. // фото: freepik.com