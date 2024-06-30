Сибиряк выиграл миллионы рублей в лотерею через 15 лет попыток

Два жителя Новосибирской области выиграли миллионы рублей в лотерею. Причем один из них пытался сорвать джек-пот на протяжении многих лет, передает Kp.ru.

Мужчина признался, что получил заветные 2,5 миллиона рублей через 15 лет попыток. В последние годы он заходил на почту и покупал по пять-шесть билетов.

Выигрыш россиянин решил потратить на лечение, лекарства и санаторно-курортный отдых для себя и жены. Вторым победителем стал сибиряк, который выиграл миллион рублей. // фото: pixabay.com