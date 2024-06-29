Суд признал побегом участие фигуранта уголовного дела в СВО

Таганский районный суд в Москве признал отправку на СВО подсудимого побегом. Фигуранта уголовного дела об обмане вкладчиков объявили в розыск, пишет «Коммерсант».

Речь идет о деле Андрея Кочанова из инвестиционного кооператива «Омега групп». Суд над ним и другими руководителями и сотрудниками ПИК длился больше года.

Кочанов находился под домашним арестом, просился пройти врачебную комиссию для участия в СВО, но его не отпускали. Потом он пропал – уехал в Ростов-на-Дону, чтобы заключить контракт с Минобороны России и отправиться в зону СВО

Суд потребовал заочно арестовать Кочанова и отправить его в СИЗО. Заключить контракт и уехать на СВО по закону могут только подследственные или уже осужденные. // фото: pixabay.com