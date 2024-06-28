Квартиру матери бойца СВО захватил мигрант

Жительница Химок сдала квартиру приезжему из Армении и сильно пожалела. Мигрант захватил жилье матери бойца СВО, передает Telegram-канал «Русская община ZOV».

Жилец вскоре после съема квартиры отказался за нее платить. Выезжать он тоже не хотел, на связь выходить перестал. Защитить женщину было некому: ее сын, участник СВО, находился в госпитале.

С мигрантом в итоге поговорили общественники. Они убедили его вернуть долг хозяйке – как именно, не сообщается. // фото: freepik.com