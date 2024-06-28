Глава СКР Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь

Глава Следкома России Александр Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь. Он заявил на Петербургском международном юридическом форуме 28 июня, что «в некоторых случаях» эту меру наказания применять допустимо.

Председатель СКР назвал себя сторонником смертной казни и при этом гуманистом.

- Я думаю, будет очень гуманно, когда маньяк убил 70-80-100 человек - и он приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу,

- пояснил он.

Как пример преступления, за которые надо расстреливать, Бастрыкин привел теракт в «Крокус Сити Холле». По его словам, обвиняемые получат пожизненное заключение, а на содержание каждого заключенного в год уходит порядка 30 тысяч рублей.

Глава СКР упомянул, что «некоторые грамотные, квалифицированные юристы» говорили ему, что для возвращения смертной казни необходимо проводить референдум и изменять конституцию страны. Но сам Бастрыкин считает, что можно отменить мораторий указом президента. // фото: пресс-служба СКР