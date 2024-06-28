Пьяная женщина провела ночь в море в Сочи и выжила

В Сочи женщина уснула в море, провела там ночь и выжила. Об этом сообщает Telegram-канал ЮРПСО МЧС России.

По данным источника, поздно вечером 27 июня к спасателям обратился сотрудник одного из центральных пляжей города-курорта. Он рассказал, что в море зашла женщина в одежде, которая не вернулась на берег. Две группы спасателей начали поиски, которые не увенчались успехом.

Утром 28 июня отдыхающие заметили женщину, лежавшую на дорожке из буйков в 40-50 метрах от берега. Она не подавала признаков жизни. Сотрудники МЧС подошли в это место на катере, чтобы поднять «утонувшую», но в тот момент женщина дернула рукой.

В итоге отдыхающую доставили на берег. Свой поступок объяснить 50-летняя жительница Краснодарского края не смогла, поскольку была пьяна. // Фото: ЮРПСО МЧС России