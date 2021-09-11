Шведской семье не разрешили назвать сына в честь Владимира Путина

Паре из Швеции не разрешили дать сыну имя, которое родители хотели. Муж и жена планировала назвать ребенка Владимиром Путиным, передает шведское Sveriges Radio.

В Швеции действуют правила, согласно которым заявку с именем ребенка нужно сначала подать в Шведское налоговое агентство. Но этот орган отказался зарегистрировать странное имя.

Сотрудники агентства по закону могут не разрешить родителям выбрать то или иное имя для младенца. Обычно отказ следует, если в организации считают, что имя может доставить своему владельцу неудобства.

Но в случае с Владимиром Путиным обосновать запрет в агентстве отказались. Ребенка просто не зарегистрировали под именем российского лидера.

Ранее агентство отказало парам, которые хотели назвать детей именами Аллах, Токен, Q, Ford, Майкл Джексон и Пилзнер. Но дать ребенку имя Google разрешили. // Фото: fancycrave1/Pixabay