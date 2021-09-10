Ученые нашли у растений признаки интеллекта

Ученые из Австралии проанализировали исследования, посвященные реакции растений на природные процессы, которые происходят вокруг них. Они пришли к выводу, что некоторые представители флоры проявляют признаки когнитивных способностей, пишет Planet Today.

Специалисты Центра эволюционной биологии Университета Западной Австралии не только изучали чужие данные. Они проводили и собственные эксперименты.

В результате оказалось, что издаваемые растениями звуковые сигналы могут служить им средством общения.

О том, что растения могут «звучать», ученые знают давно. Эти сигналы ультразвуковой и нижней части спектра засекли, но не могли объяснить.

Теперь специалисты не исключают, что это – средство коммуникации растений. Они подают друг другу сигналы о засухе, о приближающихся вредителях. Причем обмениваются информацией не только с помощью звука, но и химически.

Точных доказательств этому предположению пока нет. Но доподлинно известно, к примеру, что растения реагируют на жужжание пчелы, повышая концентрацию сахара в своем нектаре. Так они привлекают насекомое. // Фото: Jaffe/pixabay