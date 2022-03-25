Швеция откроется для туристов с 1 апреля

В Швеции объявили об отмене коронавирусных ограничений на въезд для путешественников. Соответствующий документ 25 марта опубликовали на сайте правительства страны.

Согласно этому заявлению, ограничения перестанут действовать 1 апреля.

- Хотя пандемия еще не закончилась, она вступила в новую фазу благодаря высокому охвату вакцинацией в сочетании с более низким риском серьезных заболеваний, связанных с доминирующим в настоящее время вариантом вируса, омикроном,

- сказано в информации властей.

При въезде в страну больше не будут требовать справки о вакцинации против коронавируса и отрицательные тесты.

Но для российских туристов прямые перелеты в Швецию по-прежнему недоступны. Воздушное пространство закрыли из-за ситуации на Украине. // Фото: hpgruesen/pixabay.com