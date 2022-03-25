В работе сервиса СДЭК произошел сбой

В работе сервиса логистической компании СДЭК произошел сбой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал DownDetector, отслеживающий проблемы в работе популярных ресурсов.

Неполадки в работе сервиса СДЭК начались сегодня утром. На проблемы жалуются пользователи из разных стран, в том числе, и из России.

Клиенты компании не могут зайти на веб-сайт, а также имеют проблемы с доступом к отслеживанию посылок. Фото pixabay.com/geralt