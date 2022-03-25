Поезда «Аллегро» перестанут ходить с 26 марта

Движение поездов «Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки прекратится в субботу, 26 марта. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR получила от властей Суоми письмо, в котором говорится, что дальнейшая эксплуатация поезда нецелесообразна.

Несмотря на то что VR практически прекратила все контакты с РЖД, поезда «Аллегро» продолжали курсировать, чтобы позволить гражданам Финляндии вернуться домой. В настоящее время поезда «Аллегро» остаются единственным регулярным транспортом между Россией и Европой, отмечает «Лента.ру». Авиасообщение отсутствует. Фото yle.fi