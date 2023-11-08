Шуйскую школу открыли после капремонта, родители учеников возмущены

После затянувшегося капремонта учащиеся наконец пошли на занятия в школу № 1 в поселке Шуя. Ее открыли 7 ноября, сообщил на своей странице ВКонтакте глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.

Однако родители учеников массово выражают недовольство. Они считают, что открывать школу было нельзя. Там масса недоделок, не работает сантехника, находиться в здании опасно.

- Не думаю, что в такую школу вы отпустили бы своего ребенка! Унитазы не работают до сих пор! Канализация не работает до сих пор!.. Прорвало трубу, второй раз за неделю. На первом этаже в холле не работает отопление! На окнах нет ручек до сих пор! Окна не закрываются!

– написали местные жители в комментариях.

Они пригласили чиновников приехать и лично посмотреть на ремонт, который те считают завершенным.

После этого школу посетил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев. Он написал в своем аккаунте ВКонтакте, что санитарные условия обеспечены полностью.

В свою очередь, Григорий Шемет назвал школу современной и заявил про «колоссальный объем проделанных работ».

- Ремонты спортзала и пожарной лестницы будут завершены к декабрю, - заверил он. // фото: pixabay.com