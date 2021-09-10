Шустрый медвежонок с мамой попали в фотоловушку на севере Карелии

Семейство медведей попало в фотоловушку, установленную в парке «Паанаярви» в Лоухском районе. В кадре по ягоднику ходит медведица.

Она смотрит по сторонам и, когда на горизонте появляется медвежонок, медведица разворачивается и уходит, а медвежонок, перепрыгивая через стволы деревьев, спешит за ней.

Судя по дате на видео, запись была сделана 13 августа в 19:27. Видеозарисовку из жизни обитателей леса опубликовал паблик национального парка.