Штраф за купальники в общественном месте увеличили в Абхазии

Штрафы за появление в купальнике в общественном месте, с голым торсом или в обнаженном виде повысили в Абхазии. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее за неподобающий вид могли оштрафовать на 300 рублей, с 1 августа эта санкция составит уже 6 тысяч рублей.

Изменения одобрил парламент Абхазии. Неподобающий вид отдыхающих на курорте возмущает не только старшее поколение, но и местных молодых людей. Туристы существенно пополняют бюджет Абхазии, но нужно помнить о национальном менталитете.