08 июня 2023, 17:47
Штраф за купальники в общественном месте увеличили в Абхазии
Наказание за неподобающий вид вне пляжа раньше составлял 300 рублей
Штрафы за появление в купальнике в общественном месте, с голым торсом или в обнаженном виде повысили в Абхазии. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее за неподобающий вид могли оштрафовать на 300 рублей, с 1 августа эта санкция составит уже 6 тысяч рублей.
Изменения одобрил парламент Абхазии. Неподобающий вид отдыхающих на курорте возмущает не только старшее поколение, но и местных молодых людей. Туристы существенно пополняют бюджет Абхазии, но нужно помнить о национальном менталитете.