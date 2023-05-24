Штраф за дневной шум предложили установить в России

Еще один штраф может появиться в России. Наказывать рублем предлагают за шум днем, пишет газета «Известия». Такую санкцию за нарушение покоя и тишины в дневное время предлагает установить правительственная комиссия по профилактике правонарушений под председательством главы МВД России Владимира Колокольцева.

Этот вопрос стал особенно актуален в период распространения коронавирусной инфекции, когда много граждан находились на удаленке и находились дома круглосуточно.

В настоящее время в России нет единой нормы, регулирующей соблюдение гражданами норм тишины. В действующем КоАП наказание за шум не предусмотрено. Нормы определяют региональные законы. Соглашения о передаче силовикам полномочий по составлению протоколов об административных нарушениях заключены лишь в 58 регионах, что усложняет процесс привлечения к ответственности за нарушение тишины и покоя. // фото unsplash.com