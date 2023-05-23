Россиянам назвали самый страдающий от пива орган

Хирург Александр Умнов назвал орган, который сильнее всего страдает от употребления пива. Слова специалиста приводит News.ru.

Как отметил доктор, пенный напиток обладает мочегонным эффектом. При этом усиление мочеотделения вызвано не поступающей в организм жидкостью, а раздражением почечной ткани. Из-за этого ухудшается фильтрационная способность почек.

«Кроме вредных веществ из организма вымываются кальций, калий, магний и другие микроэлементы. Такая нагрузка на почки нарушает их работу, поражает почечные сосуды, провоцирует кровоизлияние и даже инфаркт почки», - сказал Умнов.

Специалист подчеркнул, что беременным и кормящим женщинам употреблять пиво категорически запрещено. // Фото: unsplash.com