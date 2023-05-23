Названа смертельно опасная ошибка родителей младенцев

Опасные ошибки родителей, которые могут привести к гибели младенца, перечислили ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале. Их слова приводит «Лента.ру».

Так, Елена Малышева попросила родителей не класть подушку в кроватку ребенку возрастом до одного года. Дело в том, что малыш может неудачно перевернуться и задохнуться.

По той же причине в кроватку не стоит класть игрушки, отметил соведущий Андрей Продеус. Младенец может перекрыть себе доступ к кислороду, положив игрушку на лицо, отметил врач. // Фото: unsplash.com