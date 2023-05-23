Сотрудник «Центроспаса» погиб во время тренировки

Сотрудник отряда «Центроспас» Дмитрий Лысенко трагически погиб во время тренировки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что спасатель сорвался с крыши учебного здания. При падении он получил не совместимые с жизнью травмы.

Погибшему было 34 года. Подчеркивается, что он неоднократно участвовал в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Мужчина был отмечен ведомственными наградами. // Фото МЧС России