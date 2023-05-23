23 мая 2023, 17:45
Три человека погибли при взрыве в Ленинградской области
При выполнении сварочных работ в соседнем с Карелией регионе случилось серьезное ЧП
В Ленинградской области днем 23 мая произошел взрыв на производстве во Всеволожском районе. Об этом сообщает 47news.
По данным издания, из-за нарушения технологии производства и техники безопасности при выполнении сварочных работ на предприятии ООО «ДИДАЛ СК» произошел разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона.
В результате происшествия три человека погибли, еще двое пострадали. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Все погибшие и пострадавшие - мужчины. // Фото: скриншот видео 47news