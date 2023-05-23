В Госдуме предложили отменить штрафы за проживание не по прописке

В Госдуму внесен законопроект об отмене наказания для россиян за проживание не по прописке. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, за то, что вы не сообщили чиновникам, где вы живете, вы до сих пор можете получить штраф от 2000 рублей. Это полнейший архаизм. По сути, он тянется еще с крепостного права»,

- заявил один из авторов законопроекта, депутат Владислав Даванков.

Согласно действующему законодательству, за проживание не по месту прописки полагается штраф в размере 2000-3000 рублей (в Москве и Санкт-Петербурге - до 5000 рублей). Есть и исключения - от ответственности освобождаются люди, которые живут в том же городе, где и прописаны, а также россияне, проживающие вместе с родственником, который является владельцем жилья. // Фото: freepik.com