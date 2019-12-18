Штормовое предупреждение объявлено завтра в Карелии

МЧС по РК объявило штормовое предупреждение в Карелии.

По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (гидрометеорологический бюллетень № 352 от 18.12.2019 г.) в четверг, 19 декабря, по южным и центральным районам республики прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с, на акваториях крупных водоемов юга республики до 24 м/с, ночью осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, метель.

«Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укрепленных конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП»,

– говорится в сообщении МЧС по РК.

Добавим, что сегодня в 17 часов в Сегежском муниципальном районе ввели режим повышенной готовности. О введении режима администрация проинформировала жителей на своем официальном сайте.

Общие рекомендации от МЧС по РК:

– не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

– не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

– ограничить поездки на личном автотранспорте;

– ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

– не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

– ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», в случае пожара с мобильного телефона по номеру «101», со стационарного телефона 01. Действует телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Карелия 8(8142)79-99-99.