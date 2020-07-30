Штормовое предупреждение объявлено в Карелии

МЧС по РК предупреждает жителей Карелии о надвигающейся непогоде.

«По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении № 8/07 и № 9/07 от 30.07.2020 г.): 31.07.2020 г. ночью и утром местами, преимущественно по восточным районам, ожидаются сильные дожди; днем, начиная с северных районов, и местами по всей территории республики ожидаются порывы до 15-18 м/с»,

– говорится в сообщении.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводский и Костомукшский городские округа, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укрепленных конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.