30 июля 2020, 16:38
Пожарные провели учения на острове Кижи
По легенде возгорание произошло в здании, которое является памятником деревянного зодчества: дом Ошевнева
29 июля на острове Кижи с личным составом 14 пожарно-спасательной части по охране музея-заповедника «Кижи» были проведены тренировочные пожарно-тактические учения в жилом многоквартирном доме (дом Ошевнева), сообщает МЧС по РК.
По тактическому замыслу произошло короткое замыкание с последующим горением. В задымленных помещениях остались 2 человека, которые, условно, не смогли эвакуироваться самостоятельно.
К моменту прибытия пожарного подразделения 14 ПСЧ создалась угроза распространения пожара на чердак и соседние помещения, потребовалось привлечение всех сил и средств 14 ПСЧ.
Смотром фотографии, как это было.