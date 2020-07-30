Пожарные провели учения на острове Кижи

29 июля на острове Кижи с личным составом 14 пожарно-спасательной части по охране музея-заповедника «Кижи» были проведены тренировочные пожарно-тактические учения в жилом многоквартирном доме (дом Ошевнева), сообщает МЧС по РК.

По тактическому замыслу произошло короткое замыкание с последующим горением. В задымленных помещениях остались 2 человека, которые, условно, не смогли эвакуироваться самостоятельно.

К моменту прибытия пожарного подразделения 14 ПСЧ создалась угроза распространения пожара на чердак и соседние помещения, потребовалось привлечение всех сил и средств 14 ПСЧ.

Смотром фотографии, как это было.