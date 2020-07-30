Михаилу Ефремову продлили домашний арест до января 2021 года

Актеру Михаилу Ефремову, предположительно по чьей вине в ДТП погиб москвич Сергей Захаров, 30 июля судом продлена мера пресечения в виде домашнего ареста до 22 января 2021 года, сообщает ТГ «Подъем».

Ранее сообщалось, что адвокаты просили суд рассмотреть иные меры пресечения, помимо домашнего ареста, а также разрешения на двухчасовые прогулки.

В прогулках судом было отказано.

Также сегодня рассматривалось ходатайство о признании Ирины Стеховой, гражданской жены погибшего Сергея Захарова, потерпевшей в данном деле, оно было отклонено судом.

Сам Михаил Ефремов на суде молчал.

Первое заседание по существу дела о смертельном ДТП с участием Ефремова назначено на 5 августа.

фото © РИА Новости / Алексей Куденко