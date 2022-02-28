Штамм омикрон заразил большинство больных ковидом в Карелии

На понедельник у 125 193 больных в Карелии лабораторно подтвержден диагноз коронавирус. Детей среди зараженных 13,1 процента, то есть 16 383 человек, людей старше 65 лет – 15,6 процента, то есть 19 457.

По данным Роспотребнадзора, темпы роста заболеваемости составили минус 27,4 процента.

Из-за повышенной заболеваемости коронавирусом приостановлена деятельность 3-х классов в 2-х школах республики, все они находятся в Беломорском районе.

Штамм омикрон на 28 февраля выявили лабораторным путем у 726 инфицированных. Это 64,2 процента всех зараженных. // Фото: geralt/pixabay.com