Росреестр принял полмиллиона заявок на регистрацию недвижимости

За прошедшую неделю в Росреестр поступило от россиян рекордное количество заявлений, касающихся учетных действий с недвижимостью, – 511728. По словам пресс-службы ведомства, только на регистрацию ипотеки принято 53615 заявок, а на регистрацию договоров долевого участия 17 481.

Получить услуги можно различными способами. Так, зарегистрировать права собственности на недвижимость или поставить объект на кадастровый учет можно в «Личном кабинете» на официальном сайте ведомства.

Кроме того, пройти такие процедуры возможно в МФЦ, у нотариуса или воспользоваться выездным приемом. Выписки из ЕГРН для жителей Карелии, как и для всех россиян, доступны на сайтах Росреестра и Кадастровой палаты, а также на портале Госуслуг. Фото: pixabay.com/ru