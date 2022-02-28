Плановую помощь в поликлинике №3 Петрозаводска возобновят с 1 марта

Со вторника, 1 марта, в поликлинике № 3 Петрозаводска снова будут оказывать плановую медицинскую помощь. Об этом сообщили в официальном паблике медучреждения ВКонтакте и отметили, что все услуги доступны в полном объеме.

- Все мероприятия по плановой медицинской помощи будут проводиться в полном объеме, - сказано в опубликованной информации.

С любыми вопросами в установленные приемные часы можно обратиться к руководству поликлиники или задать их в группе поликлиники в соцсети.

Также с 1 марта изменился порядок работы отделения медицинской профилактики, находящегося по адресу: пр. Первомайский, д. 41. В отделении будут проводиться диспансеризация и вакцинация. // Фото: voltamax/pixabay.com