12 февраля 2025, 10:21
Происшествия

Школу № 3 экстренно эвакуировали в Петрозаводске

Людей вывели утром из школы на Ключевой, на месте работают полицейские и спасатели

В Петрозаводске утром 12 февраля внезапно эвакуировали школу № 3. Информация об инциденте появилась в Telegram-канале «ДТП и ЧП Петрозаводск». 

Как сообщили очевидцы, учебное заведение было эвакуировано в связи с чрезвычайной ситуацией.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС Карелии и полиция, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные в источнике. Обстоятельства, которые привели к эвакуации, пока остаются неизвестными. // фото: «ДТП и ЧП Петрозаводск»/Telegram

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новости Карелии
Петрозаводск
школа № 3
эвакуация