Школу № 3 экстренно эвакуировали в Петрозаводске

В Петрозаводске утром 12 февраля внезапно эвакуировали школу № 3. Информация об инциденте появилась в Telegram-канале «ДТП и ЧП Петрозаводск».

Как сообщили очевидцы, учебное заведение было эвакуировано в связи с чрезвычайной ситуацией.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС Карелии и полиция, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные в источнике. Обстоятельства, которые привели к эвакуации, пока остаются неизвестными. // фото: «ДТП и ЧП Петрозаводск»/Telegram