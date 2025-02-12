12 февраля 2025, 10:21
Школу № 3 экстренно эвакуировали в Петрозаводске
Людей вывели утром из школы на Ключевой, на месте работают полицейские и спасатели
В Петрозаводске утром 12 февраля внезапно эвакуировали школу № 3. Информация об инциденте появилась в Telegram-канале «ДТП и ЧП Петрозаводск».
Как сообщили очевидцы, учебное заведение было эвакуировано в связи с чрезвычайной ситуацией.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС Карелии и полиция, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные в источнике. Обстоятельства, которые привели к эвакуации, пока остаются неизвестными. // фото: «ДТП и ЧП Петрозаводск»/Telegram