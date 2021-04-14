Школьники Карелии сняли фильм ужасов

Воспитанники Школы искусств Петрозаводска в рамках реализации проекта «Я покажу тебе Карелию», сняли фильм ужасов, сообщает паблик Кинотеатр «Премьер».

Летом и осенью 2020 года в десяти школах Карелии были сняты детские короткометражные фильмы. В начале апреля прошли премьеры в кинотеатрах и теперь работы начали выкладывать в интернет.

Особенностью проекта являлось то, что режиссерами, сценаристами, актерами и организаторами съемок выступили сами школьники и их преподаватели. А вот осуществляла их идеи команда профессиональных операторов, звукорежиссеров и монтажеров.

Смотрите и наслаждайтесь! Вашему вниманию предлагается фильм «Не шутите с Сюнду». Если кто не помнит, то Сюнду или Сюндю – это и есть самый настоящий и подлинный карельский Дед Мороз, дух Рождества.

Фото с сайта i.ytimg.com