Школьники из Карелии побывали на Международной выставке в Москве

Ученики и учителя из Пряжи, Эссойлы и Чалны приняли участие в масштабной Международной выставке-форуме «Россия», которая работает на территории комплекса ВДНХ в Москве.

Получить порцию незабываемых эмоций им удалось в павильоне № 1, где расположилась экспозиция «Движение первых» «Первые в России — стране возможностей!». Ее экспонент — Российское движение детей и молодежи «Движение первых» и президентская платформа «Россия – страна возможностей».

«Наша экскурсия выпала на День Югры. Программа оказалась настолько фантастической, что мы забыли об усталости. Ребятам не сиделось на месте, хотя и провели ночь в поезде и целый день на ногах. Они отгадывали загадки об этом восхитительном, загадочном и богатом крае. Дети узнали там много нового. Какова же была их радость, когда им подарили огромную книгу о Ямале весом два с половиной килограмма и шапки с логотипом форума»,

— поделилась впечатлениями учитель эссойльской школы Ольга Лисицкая.

Как оказалась, Югра запала в душу многим зрителям, приехавшим со всех уголков России. Гости из Карелии побывали также в павильонах Газпрома и «ВКонтакте», посетили лекцию «Заповедный Ямал» и увидели другие достижения, представленные на выставке-форуме.

«Все рассказать невозможно. Это надо увидеть», — говорят школьники и учителя.

Экскурсанты из Карелии привезли массу эмоций и впечатлений, масштабы выставки их очень впечатлили.//фото Ольги Лисицкой