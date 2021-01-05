Школьникам Карелии предложили снять видеоролик о памятных местах

Музей Победы запустил онлайн-конкурс «История большой страны». Карельских школьников приглашают принять в нем участие. Для этого нужно записать двух-трехминутное видео о памятном месте города или села. Видеоряд должен быть снят на фоне достопримечательности.

Снимать ролики можно как индивидуально, так и командой до пяти человек. Работы принимают в двух возрастных категориях 7–10 лет и 11–17 лет.

Работы финалистов опубликуют на сайте Музея Победы, а также в социальных сетях. Для победителей конкурса проведут онлайн-экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа». Работы принимают на электронную почту: online.konkurs@cmvov.ru (фото geekhow.ru)