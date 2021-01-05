В Петрозаводске возобновил работу Городской выставочный зал

У жителей и гостей Петрозаводска с сегодняшнего дня станет больше развлечений. Кроме зимних забав, занятий спортом на свежем воздухе, Рождественской ярмарки на площади Кирова, с 5 января возобновил работу Городской выставочный зал.

Двери для посетителей будут открыты в период новогодних каникул с 5 по 10 января с 12:00 до 19:00 (касса работает до 18:30), сообщили в администрации столицы Карелии.

В выставочном зале представлена экспозиция работ петербургской художницы Алисы Юфа. Графику художницы в Петрозаводске представляют впервые. Выставка посвящена Санкт-Петербургу. На работах - известные достопримечательности, укромные дворы, скверы и бытовые зарисовки. Выставка художницы будет открыта до 17 января.

Площадка работает для одиночных посетителей с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Гостей просят носить защитную маску, пользоваться санитайзером для рук и соблюдать социальную дистанцию. (фото yandex.ru и vk.com)