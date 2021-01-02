Ушёл из жизни актер Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра

Сегодня умер Народный артист России Владимир Коренев, исполнивший главную роль в советском фантастическом фильме «Человек-амфибия», сообщает телеканал «Звезда».

Предварительной причиной смерти артиста называют последствия коронавирусной инфекции. Последнее время он находился в «красной зоне» инфекционного госпиталя в Москве.

«Да, это произошло сегодня. Он болел и находился в Коммунарке. Сейчас решаются все вопросы, связанные с прощанием, мы сообщим дополнительно»,

- рассказала его дочь и актриса Ирина Коренева.

Знаменитый актер родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Свою звездную роль Ихтиандра Коренев получил на последнем курсе ГИТИСа.

Зрителям Коренев также известен по работам в фильмах «Освобождение», «Дети Дон-Кихота» и другим ролям.

Фото с сайтов tvzvezda.ru и businessman.ru