Ушёл из жизни актер Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра
Сегодня умер Народный артист России Владимир Коренев, исполнивший главную роль в советском фантастическом фильме «Человек-амфибия», сообщает телеканал «Звезда».
Предварительной причиной смерти артиста называют последствия коронавирусной инфекции. Последнее время он находился в «красной зоне» инфекционного госпиталя в Москве.
«Да, это произошло сегодня. Он болел и находился в Коммунарке. Сейчас решаются все вопросы, связанные с прощанием, мы сообщим дополнительно»,
- рассказала его дочь и актриса Ирина Коренева.
Знаменитый актер родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Свою звездную роль Ихтиандра Коренев получил на последнем курсе ГИТИСа.
Зрителям Коренев также известен по работам в фильмах «Освобождение», «Дети Дон-Кихота» и другим ролям.
Фото с сайтов tvzvezda.ru и businessman.ru