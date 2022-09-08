Школьник умер после посещения стоматолога в Алтайском крае

В Алтайском крае 11-летний ребенок умер после похода в местную стоматологическую клинику. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что после визита к врачу у мальчика поднялась температура, отнялась нога, а на теле появились сине-багровые пятна. Когда ребенку стало совсем плохо, его родители обратились в районную больницу. Мальчика госпитализировали и поместили в реанимацию, где он впал в кому и скончался, не приходя в сознание.

Точную причину смерти школьника предстоит установить специалистам. Министерство здравоохранения проводит проверку по факту трагедии. Фото: unsplash.com