08 сентября 2022, 16:18
Школьник умер после посещения стоматолога в Алтайском крае
Минздрав проводит проверку после смерти ребенка после лечения зуба
В Алтайском крае 11-летний ребенок умер после похода в местную стоматологическую клинику. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что после визита к врачу у мальчика поднялась температура, отнялась нога, а на теле появились сине-багровые пятна. Когда ребенку стало совсем плохо, его родители обратились в районную больницу. Мальчика госпитализировали и поместили в реанимацию, где он впал в кому и скончался, не приходя в сознание.
Точную причину смерти школьника предстоит установить специалистам. Министерство здравоохранения проводит проверку по факту трагедии. Фото: unsplash.com