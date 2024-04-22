Школьница оказалась в реанимации после курения вейпа в Петербурге

В Санкт-Петербурге девочка-подросток попала в реанимацию после отравления неизвестным веществом. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, в ночь на 21 апреля родителей 15-летней школьницы начало беспокоить нетипичное для нее поведение. Девочка то злилась, то веселилась без видимой причины. Мать связала это с вейпом - в семье недавно узнали, что дочь курит.

В воскресенье ребенку стало плохо. Школьницу госпитализировали с подозрением на острое ингаляционное отравление неизвестным психотропным веществом. Ее состояние врачи оценили как тяжелое, девочку поместили в реанимацию.

Известно, что подросток воспитывается в полной благополучной семье. Ранее она не попадала в поле зрения правоохранителей. // Фото «Петрозаводск говорит»