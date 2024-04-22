Россиян предупредили о самом опасном мясе для шашлыка

Хирург Александр Умнов предупредил россиян, что употребление купленного в магазине шашлыка в маринаде может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Слова специалиста приводит издание News.ru.

Как отметил врач, мясо в магазине может испортиться, а для маскировки этого в него могут добавлять много уксуса, соли, красителей и консервантов. Употребление мяса в подобном маринаде может привести к развитию почечной недостаточности, артериальной гипертензии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и панкреатита, заявил доктор.

Производители готового шашлыка также могут оставлять вместо чистого мяса большое количество жира, подчеркнул Умнов. Это также вредно для здоровья.

«К сожалению, из-за химии и уксуса может начать окисляться упаковка, в которой находится шашлык, что может привести к тяжелейшему отравлению, вплоть до развития сердечной, почечной и печеночной недостаточности», - заключил эксперт. // Фото: freepik.com / Racool studio