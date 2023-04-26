Школьница наглоталась препаратов из-за боязни экзамена в Москве

В Москве ученица седьмого класса выпила целую пачку обезболивающих из-за страха перед пробным экзаменом. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, девочка должна была сдавать пробный экзамен по английскому языку. Ребенок настолько переволновался, что выпил 50 таблеток.

Школьницу экстренно госпитализировали с острым отравлением. Известно, что девочка характеризуется положительно, воспитывается в многодетной семье. Сейчас полиция проверяет ее родителей, чтобы выяснить, почему ребенок так волновался. // Фото: freepik.com