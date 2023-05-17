Школьница из Петрозаводска стала лауреатом международного конкурса

Воспитанница Детской школы искусств имени М.А. Балакирева получила награду на Международной олимпиаде по сольфеджио «Абсолютный слух». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Надежда Емельянова по итогам конкурса стала лауреатом первой степени. В жюри олимпиады вошли известные деятели культуры, искусства и науки, исполнители.

Надежда занимается с преподавателем Оксаной Емельяновой. Олимпиада проходила в рамках творческого проекта «Ми Фа Соль». // фото: администрация Петрозаводска