17 мая 2023, 14:16
Школьница из Петрозаводска стала лауреатом международного конкурса
Надежда Емельянова отлично выступила на олимпиаде по сольфеджио
Воспитанница Детской школы искусств имени М.А. Балакирева получила награду на Международной олимпиаде по сольфеджио «Абсолютный слух». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.
Надежда Емельянова по итогам конкурса стала лауреатом первой степени. В жюри олимпиады вошли известные деятели культуры, искусства и науки, исполнители.
Надежда занимается с преподавателем Оксаной Емельяновой. Олимпиада проходила в рамках творческого проекта «Ми Фа Соль». // фото: администрация Петрозаводска