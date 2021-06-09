Школа в Суоярви обойдется в 600 миллионов рублей

Строительство школы в Суоярви обойдется дороже, чем предполагалось изначально. Такой вывод можно сделать из выступления министра строительства Карелии Виктора Россыпнова на заседании комитета Заксобрания.

Изначально предполагалось, что объект будет стоить полмиллиарда рублей. К настоящему моменту предполагаемые затраты выросли на 20 процентов.

«Ассигнований, которые планировались из федерального уровня в размере 100 миллионов рублей, явно недостаточно. Предварительная стоимость данного объекта составит более 600 миллионов рублей»,

– сказал Виктор Россыпнов.

Также министр рассказал о ходе строительства образовательных учреждений в республике. Так, на объекте в петрозаводском микрорайоне Древлянка в течение месяца должны закончиться основные строительно-монтажные работы.

«По сути, осталось благоустройство. Совместно с министерством образования рассчитываем, что 1 сентября школа откроется»,

– сообщил министр. Диаметрально противоположная ситуация в Кеми, где возведение школы затянулось.

«При начале строительства были выявлены ошибки, а то и подлог при составлении ПСД. Строительство было невозможно полноценно вести. Потребовалось перепроектирование, повторная экспертиза»,

– напомнил Россыпнов.

Из-за повторной экспертизы срок контракта продлевается на следующий год. Депутат Эмилия Слабунова поинтересовалась, кто конкретно выделил под строительство проблемный участок земли. Россыпнов сказал, что это была зона ответственности местных властей.

Переносятся и сроки строительства школы в поселке Деревянка. По словам министра, там сейчас снесено старое здание, подготовлена территория.

«По плану к 1 июля должны залить фундамент, к 1 сентября выйти на уровень второго этажа. Скорее всего, сроки переносятся на следующий год»,

– сказал Виктор Россыпнов.

В Медвежьегорске проведены торги, заключен контракт с компанией «КСМ», в ближайшее время подрядчик приступит к строительству школы. В поселке Заозерье Прионежского района сейчас идет согласование технического задания на проектирование учреждения.

Строительство детского сада в поселке Ляскеля Питкярантского района также идет с отставанием от графика. Подрядчик завершает забивку свай, до конца года «коробка» должна быть готова. В поселке Ильинский, напротив, работы идут по графику и даже с опережением, готовность объекта составляет 45 процентов, рассказал Виктор Россыпнов. Фото mk.ru