Сплошные проверки велосипедистов идут в Петрозаводске

С 7 по 10 июня в Петрозаводске проходит профилактическое мероприятие по предупреждению угонов и краж велосипедов и мототранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

В разных частях города сотрудники Госавтоинспекции останавливают велосипедистов и проверяют транспортные средства на предмет нахождения в розыске.

Велосипедистов карельской столицы попросили с пониманием отнестись к возможной кратковременной остановке инспекторами. Фото ГИБДД Петрозаводска