09 июня 2021, 19:08
Общество

Сплошные проверки велосипедистов идут в Петрозаводске

В столице Карелии проходит профилактическое мероприятие ГИБДД

С 7 по 10 июня в Петрозаводске проходит профилактическое мероприятие по предупреждению угонов и краж велосипедов и мототранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

В разных частях города сотрудники Госавтоинспекции останавливают велосипедистов и проверяют транспортные средства на предмет нахождения в розыске.

Велосипедистов карельской столицы попросили с пониманием отнестись к возможной кратковременной остановке инспекторами. Фото ГИБДД Петрозаводска

Обсудить
просмотр
188583
Метки: 
Петрозаводск
ГИБДД
рейд
велосипед
проверка
Угон
новости петрозаводска