Полсотни противопожарных систем в школах Карелии неисправны

56 систем пожарного оповещения в школах Карелии являются неисправными. Об этом на заседании комитета по образованию заявил представитель МЧС Александр Овчинников.

Учебные заведения, где установлены неисправные системы, разбросаны по всей республике. Проблема связана с тем, что большое количество систем смонтированы 10-15 лет назад, а в 35 зданиях они еще старше. По оценке МЧС, это слишком много: сейчас заводы-изготовители заявляют десятилетний срок эксплуатации противопожарных систем.

Больше всего устаревших систем в Пряжинском, Пудожском, Медвежьегорском, Кондопожском и Питкярантском районах, а также в Петрозаводске. Более того: лишь 74 объекта имеют относительно современные системы оповещения, хотя и они не всегда соответствуют последним требованиям.

Еще одна проблема – тот факт, что в Карелии для обучения школьников используются двухэтажные деревянные здания. Технически так делать запрещено, однако вторые этажи в них не эксплуатируются, и благодаря этой уловке школы в пожароопасных строениях продолжают работать. Еще в четырех зданиях с низкой пожарной устойчивостью размещены пришкольные интернаты. Причем в Ведлозере детей в прошлом году перевели из кирпичного здания в деревянное.

«Особое беспокойство вызывает это здание, потому что систему противопожарной защиты с учетом изменения функционального назначения здания и планировки мы признаем неисправной и неработоспособной»,

– сказал Александр Овчинников.

Первый замминистра образования и спорта Наталья Кармазина не смогла сказать, сколько в бюджете заложено денег на укрепление противопожарной безопасности школ.

«Насколько я понимаю, мы обращались, но, к сожалению, на настоящий момент эти средства не предусмотрены – конкретно на устранение предписаний»,

– сказала Кармазина.

Она сообщила, что потребность карельских образовательных учреждений на выполнение предписаний надзорных органов в части противопожарной безопасности 1 января составляла 131 миллион рублей. Из них 67 миллионов приходится на школы. По факту из-за дефицитности карельского бюджета средства доведены «только на создание надлежащих условий», сказала Наталья Кармазина. Фото userapi.com